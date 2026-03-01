Estudiantes y Vélez se ven las caras en un atractivo duelo en La Plata

El Pincha y el Fortín chocan en la continuidad de la octava fecha del Torneo Apertura.

Hoy 08:29

Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Ambos llegan invictos y como líderes del certamen, con la ilusión de extender su buen momento y consolidarse como firmes candidatos al título.

En 1 y 57 se cerró una etapa y comenzó otra. El triunfo de menos a más ante Newell's Old Boys en Rosario marcó un arranque positivo para el ciclo de Alexander Medina, quien asumió el desafío de suceder a Eduardo Domínguez y administrar una base sólida. En paralelo, el sondeo por Alan Rodríguez busca cubrir la sensible baja de Cristian Medina, una de las figuras del último año.

Del otro lado, en Liniers todavía no conocen la derrota. Tras el empate sin goles frente a Deportivo Riestra, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto mantienen la confianza intacta. El arquero Álvaro Montero se consolida como garantía, mientras que el funcionamiento colectivo, agresivo y vertical, sostiene la ilusión de pelear arriba.

Sin embargo, el “Fortín” deberá reconfigurar su ataque por las bajas de Matías Pellegrini y Diego Valdés. El equipo genera situaciones, pero necesita mejorar su efectividad para sostener el liderazgo.

Datos del partido

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Andrés Merlos

Estadio: Jorge Luis Hirschi