Los reportes indican que murió durante la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, en la que también falleció Alí Khamelei.

Hoy 14:15

Reportes en Israel afirman este domingo que el expresidente Mahmoud Ahmadinejad, conocido en la Argentina por haber sido quien firmó el controvertido memorándum de entendimiento sobre la causa Amia con Cristina Kirchner en 2013, murió en los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel desde las primeras horas del sábado.

Medios de Tel Aviv precisaron que fue alcanzado por un raid aéreo de las fuerzas israelíes. La información de la muerte luego fue confirmada por la Agencia de Noticias Laborales de Irán (ILNA).

Ahmadinejad fue un político conservador, que se desempeñó como presidente de Irán de 2005 a 2013, tras haber sido alcalde de Teherán por dos años. Al comienzo de su presidencia, Alí Khamenei lo respaldó fuertemente: era visto como cercano al liderazgo islamista conservador y se le permitió besar su mano y mejillas en la ceremonia de toma de posesión, un gesto de respaldo simbólico y público.

Tras las controvertidas elecciones de 2009, el también asesinado líder espiritual de la República Islámica Khamenei volvió a apoyarlo públicamente a Ahmadinejad frente a las protestas del “Movimiento Verde”, reforzando su posición como presidente frente a la oposición interna.

Fue conocido por su postura de confrontación hacia Occidente, especialmente hacia los Estados Unidos e Israel. Y como un negacionista del Holocausto contra el pueblo judío por el régimen nazi de Alemania: hizo declaraciones incendiarias sobre Israel que provocaron la condena internacional.

Ahmadinejad defendió firmemente el programa nuclear de Irán, insistiendo en que era con fines pacíficos. Y con el tiempo se acercó lentamente a la Argentina, a través de fallecido Hugo Chávez en Venezuela.