Urgido de un triunfo, Deportivo Riestra recibe a Platense en Bajo Flores

Deportivo Riestra y Platense se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El “Malevo” necesita su primera victoria para salir del fondo de la Zona A, mientras que el “Calamar” busca sostenerse entre los animadores.

Riestra atraviesa un momento delicado. En siete fechas disputadas aún no pudo ganar y suma apenas 4 puntos, producto de cuatro empates. El equipo dirigido por Gustavo Benítez se ubica anteúltimo en la tabla, solo por encima de Newell's Old Boys, que tiene 2 unidades. La necesidad de sumar de a tres es urgente para el conjunto del Bajo Flores.

Platense, en cambio, llega con otra realidad. El equipo conducido por Walter Zunino suma 12 puntos, con tres triunfos, dos empates y una derrota. Viene de igualar sin goles ante Defensa y Justicia en Vicente López y buscará volver al triunfo para no perder terreno en la pelea por la clasificación.

Probables formaciones

Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Datos del partido

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Guillermo Laza