Banfield y Aldosivi se miden con la necesidad de sumar un triunfo

El Taladro recibe al Tiburón en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura.

Hoy 08:29

Banfield enfrentará este lunes a Aldosivi desde las 21.30 en el estadio Florencio Sola, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El “Taladro” necesita reencontrarse con la victoria ante su gente para regresar a los puestos de clasificación.

El equipo dirigido por Pedro Troglio viene de caer 3-1 ante River Plate en el Monumental, en lo que fue la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador del “Millonario”. Con 7 puntos en la tabla, Banfield buscará hacerse fuerte en su estadio, donde ganó los dos partidos que disputó hasta el momento, frente a Estudiantes de Río Cuarto y Newell's Old Boys.

Aldosivi, por su parte, atraviesa una realidad más compleja. El conjunto marplatense aún no ganó en el torneo y se ubica último en la Zona B con 3 unidades, producto de tres empates. Los dirigidos por Guillermo Farré llegan descansados, ya que su partido ante Argentinos Juniors fue reprogramado.

Probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Nacho Pais, Lisandro Piñero; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román Villalba, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón, Alan Sosa; Nicolás Cordero, Junior Arias. DT: Guillermo Farré.

Datos del partido

Hora: 21.30
TV: TNT Sports Premium
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: Fernando Espinoza
Estadio: Florencio Sola

