Jack White cuestiona con dureza a Donald Trump tras el bombardeo a Irán

El músico criticó la decisión del exmandatario y lanzó un mensaje contundente en redes sociales: “Don Jr. y Barron no tendrán que pelear ni morir, solo los hijos de otras personas”.

Hoy 14:33

El músico cuestionó con ironía y dureza la decisión de lanzar la Operación Epic Fury junto a Israel y apuntó contra el discurso presidencial, al que vinculó con una contradicción frente a la creación del llamado “Consejo de Paz”.

El músico Jack White criticó públicamente a Donald Trump luego de que Estados Unidos, en conjunto con Israel, lanzara la Operación Epic Fury contra Irán, una ofensiva aérea que, según el mandatario, tuvo como objetivo el programa nuclear iraní.

A través de sus redes sociales, el exlíder de The White Stripes expresó su rechazo con un mensaje cargado de sarcasmo. “¿No les encanta verlo declarar la guerra a un país mientras usa una gorra que dice ‘USA’?”, escribió junto a una imagen del discurso televisado en el que Trump anunció el ataque militar.

White también ironizó sobre el “Consejo de Paz”, organismo creado por Trump a comienzos de 2026 con el objetivo declarado de promover la estabilidad y la reconstrucción en zonas de conflicto. “Contemplen al líder del ‘Consejo de Paz’”, lanzó el músico, y agregó con tono mordaz que para el próximo anuncio de guerra el presidente podría hacerlo “con los pies sobre el escritorio Resolute y comiendo una Big Mac”.

En sus publicaciones, el artista cuestionó además las reiteradas declaraciones de Trump acerca de merecer un Premio Nobel de la Paz, al tiempo que enumeró países con los que el mandatario ha mantenido tensiones. “Venezuela, Groenlandia, Irán, Cuba… ¿cuál es la diferencia?”, escribió, y añadió una frase que generó fuerte repercusión: “Don Jr. y Barron no tendrán que pelear ni morir, solo los hijos de otras”.

Por su parte, Trump defendió la ofensiva y calificó al gobierno iraní como una “dictadura muy perversa y radical”, señalando que la operación responde a una “misión noble” orientada al futuro, aun cuando reconoció que podría implicar bajas.

No es la primera vez que White se pronuncia contra el presidente. El músico ha sido uno de sus críticos más persistentes en el ámbito cultural y político, cuestionando en reiteradas oportunidades lo que considera una retórica agresiva y divisiva.

Las declaraciones vuelven a situar a White como una de las voces más críticas dentro del mundo del rock frente a las decisiones de política exterior de la actual administración estadounidense.