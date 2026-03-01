Ingresar
Trump aseguró que hablará con los líderes del régimen iraní: "Quieren hacerlo y yo he accedido"

El presidente de Estados Unidos adelantó que se comunicará con las autoridadees del gobierno de Irán, aunque no precisó cuándo ni quiénes serán sus interlocutores.

Hoy 14:38

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que hablará con los líderes del régimen iraní: "Quieren hacerlo y yo he accedido". El presidente de Estados Unidos adelantó que se comunicará con las autoridades del gobierno de Irán, aunque no precisó cuándo ni quiénes serán sus interlocutores. Por otro lado, Israel volvió a bombardear Teherán tras los ataques que se registraron en su territorio y se cobraron la vida de al menos diez personas.

Trump dijo en declaraciones a The Atlantic: "Ellos (Irán) quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes. La mayoría de esa gente murió. Algunos de aquellos con quienes estábamos negociando murieron, esperaron demasiado. Deberían haberlo hecho antes, hubiera sido práctico y fácil. Quisieron pasarse de listos".

El presidente de Estados Unidos dijo además que hasta ahora 48 líderes iraníes murieron en la ofensiva contra la república islámica lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel, citado en una entrevista con Fox News: "Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente".

Irán confirmó las muertes de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como del jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, y de Alí Shamkhani, asesor cercano de Jamenei y que estaba al frente del Consejo Nacional de Defensa.

