Jóvenes santiagueños participaron del primer Encuentro de Universitarios por la Libertad

Militantes de Santiago del Estero formaron parte del lanzamiento nacional de UPL, el espacio que busca consolidar la presencia libertaria en universidades, institutos y profesorados de todo el país.

Hoy 14:51

Jóvenes de Santiago del Estero participaron del primer Encuentro Federal de Universitarios por la Libertad (UPL), una iniciativa que cuenta con el respaldo de Karina Milei y que apunta a fortalecer la militancia libertaria en el ámbito académico.

El evento se desarrolló este sábado por la tarde en el barrio porteño de Núñez y marcó el lanzamiento formal de UPL como frente nacional de estudiantes universitarios alineados con La Libertad Avanza. La coordinación del espacio está a cargo de Sharif Menem, referente de la Juventud del espacio y colaborador cercano de Martín Menem en la Cámara de Diputados.

En representación de Santiago del Estero participaron Fabricio Argibay, Lucía Díaz, Marylen Varela, Jesús Silvetti y Diego Santillán, quienes se sumaron a delegaciones de distintas provincias del país.

Fabricio Argibay, integrante de la Juventud de La Libertad Avanza en la provincia, explicó a Diario Panorama que “Universitarios por la Libertad es una red de centros de estudiantes que busca tener presencia en todas las universidades, institutos y profesorados del país”. En ese sentido, señaló que la participación santiagueña tuvo como objetivo “trasladar esta propuesta a las universidades e institutos de Santiago del Estero”.

Los militantes santiagueños seguirán con sus actividades este domingo.

Asimismo, adelantó que la delegación continuará con su agenda en la Ciudad de Buenos Aires. “Este domingo tendrá lugar el Congreso Nacional de la Juventud de La Libertad Avanza y vamos a participar posteriormente de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso”, indicó.

El encuentro federal marcó el inicio de una estrategia orientada a consolidar estructuras estudiantiles propias dentro del espacio libertario, con proyección en las principales casas de estudio del país.