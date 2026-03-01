Añatuya: un niño salvó a su hermano de 25 años tras encontrarlo intentando quitarse la vida en el patio de su casa

El hecho ocurrió en el barrio Colonia San Francisco. El joven fue trasladado de urgencia al hospital y se encuentra fuera de peligro, bajo observación médica y psicológica.

Un dramático episodio se registró en la ciudad de Añatuya, departamento Taboada, donde un menor de edad logró salvarle la vida a su hermano mayor al encontrarlo cuando intentaba quitarse la vida en el patio de la vivienda familiar.

El hecho ocurrió durante la noche en una casa del barrio Colonia San Francisco, donde el joven de 25 años habría atado un cable a un árbol con intenciones de suicidarse. Fue su hermano menor quien, en un recorrido casual por el patio, se topó con la escena y, sin perder tiempo, pidió ayuda y colaboró para descolgarlo.

De acuerdo con fuentes policiales, la madre de ambos, una mujer de 46 años, manifestó que su hijo mayor había estado consumiendo bebidas alcohólicas desde horas tempranas, situación que habría desencadenado el episodio.

Tras el alerta, se solicitó una ambulancia y el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya, donde los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro, permaneciendo internado bajo observación tanto física como psicológica.

En el caso intervino personal policial de la jurisdicción, que realizó las actuaciones correspondientes y dio intervención a la Justicia para continuar con las diligencias de rigor.