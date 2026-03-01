Arsenal golpeó en el clásico, venció a Chelsea y se escapa en la Premier League

Con la pelota parada como arma letal, el equipo de Mikel Arteta ganó 2-1 en el Emirates y le sacó cinco puntos al Manchester City. Enzo Fernández fue titular y Alejandro Garnacho ingresó en el complemento.

Hoy 16:09

Lo que en la previa prometía un duelo abierto y repleto de situaciones terminó siendo un partido trabado, friccionado y con mucha pierna fuerte. Sin embargo, en medio de ese contexto cerrado, el Arsenal fue más efectivo y aprovechó al máximo los tiros de esquina para quedarse con el clásico ante el Chelsea por 2-1. Con este triunfo, el conjunto de Mikel Arteta se afirmó en la cima y tomó distancia en la pelea por el título.

El primer tiempo tuvo poco juego asociado y muchas imprecisiones. La velocidad del campo complicó a ambos equipos y el trámite se concentró en la mitad de la cancha. En ese escenario, la pelota parada marcó la diferencia: tras un córner ejecutado por Bukayo Saka, la defensa local ganó de arriba y William Saliba empujó la pelota para abrir el marcador. Sobre el cierre, el Chelsea respondió también desde un tiro de esquina y encontró el empate con un gol en contra de Piero Hincapié.

En el complemento, el equipo visitante mejoró con una buena levantada de Enzo Fernández, que se plantó mejor como volante mixto y le dio claridad a los Blues. Pero otra vez el balón detenido inclinó la balanza: a los 15 minutos, Declan Rice lanzó un córner con mucha rosca y Jurriën Timber apareció con un frentazo para el 2-1 definitivo ante la floja respuesta de Robert Sánchez.

La expulsión de Pedro Neto complicó aún más al Chelsea, que quedó con diez y perdió peso ofensivo. Ingresó Alejandro Garnacho y tuvo una chance clara para empatar, mientras que Moisés Caicedo probó desde afuera sin suerte. Pero el resultado no se movió y el Emirates celebró otra noche roja.

Con esta victoria, el Arsenal le sacó cinco puntos al escolta Manchester City, que aún debe un partido. El Chelsea, en tanto, se mantiene en el sexto puesto y dejó pasar una oportunidad clave para meterse de lleno en la lucha por las copas europeas.