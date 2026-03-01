Fórmula 1 levanta el telón en Australia: cuándo corre Franco Colapinto

La temporada 2026 comienza en Melbourne y marca el inicio del primer campeonato completo del piloto argentino en la Máxima. Alpine apuesta fuerte con motor Mercedes y renueva expectativas.

Hoy 16:30

Tras tres meses de receso, los motores vuelven a rugir este fin de semana en el Gran Premio de Australia, primera parada de un calendario que tendrá 24 fechas. La cita en Melbourne no solo abre oficialmente el campeonato 2026, sino que también representa un punto de partida clave para Franco Colapinto, quien afronta su primera temporada completa en la Fórmula 1 y buscará consolidarse desde el arranque.

El piloto de Pilar compartirá equipo otra vez con Pierre Gasly y conducirá el A526 del equipo Alpine F1 Team, ahora impulsado por motor Mercedes. Tras completar su primera pretemporada íntegra en la categoría, Colapinto llega con mayor rodaje y confianza. En los ensayos de Bahréin finalizó 9º en la primera jornada, 6º en la segunda y no giró el último día por cuestiones de programa, en un balance interno que dejó sensaciones positivas.

Alpine encara el año con optimismo moderado luego del salto técnico que implicó la nueva unidad de potencia. Si el rendimiento acompaña, el argentino puede ilusionarse con meterse en la zona de puntos desde el inicio. Además, el reglamento técnico presenta modificaciones importantes, por lo que lo que ocurra en Melbourne comenzará a marcar tendencias de cara al resto del campeonato.

La competencia se disputará en el circuito de Albert Park Circuit, sede fija del GP australiano desde 1996. El trazado urbano cuenta con 14 curvas y la carrera se correrá a 58 vueltas, para completar un total de 306,124 kilómetros. Entre los máximos ganadores del evento aparecen Michael Schumacher con cuatro victorias, y Jenson Button junto a Sebastian Vettel, ambos con tres triunfos.

Cuándo y por dónde ver el GP de Australia

La actividad en pista comenzará el jueves 5 de marzo a las 22.30 con la primera práctica. El viernes habrá acción a las 2 de la madrugada (segunda tanda) y nuevamente a las 22.30 (tercera). El sábado será el turno de la clasificación desde las 2, mientras que el domingo la carrera largará a la 1 de la mañana. Toda la actividad se podrá seguir en vivo a través de Disney+ Premium.