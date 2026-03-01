Con un doblete de Messi, el Inter Miami se adueñó del Clásico del Sol contra Orlando City

La Pulga lideró la remontada de las Garzas por 4-2 ante los Leones: hizo dos goles (los primeros oficiales del año) y asistió a Segovia en el tercero.

Hoy 23:36

Cuando el pozo parecía profundo, apareció él. Inter Miami CF venía golpeado tras el 0-3 en el debut ante Los Angeles FC y caía 2-0 frente a Orlando City SC al cierre del primer tiempo. Cinco goles en contra, ninguno a favor y cero puntos que empezaban a preocupar a Javier Mascherano. Pero en el momento más oscuro, Lionel Messi volvió a ponerse el equipo al hombro: doblete, asistencia y un triunfazo 4-2 para quemar todos los papeles en apenas 45 minutos.

En la primera mitad, el que brilló fue Martín Ojeda. El capitán de Orlando clavó un tremendo tres dedos para el 2-0 antes del descanso y parecía sentenciar la historia. Sin embargo, todo cambió en el complemento. A los cuatro minutos, Silvetti descontó y encendió la chispa. Ese 1-2 tempranero sembró dudas en el rival y cambió la energía del partido. Con Messi en cancha, claro, todo es posible.

A los 22’, Segovia le dejó la pelota cerca de la medialuna y Leo no dudó: zurdazo fuerte y cruzado, a media altura, imposible para Crépeau. Fue el 2-2 y el envión anímico definitivo para el equipo de Mascherano. Pero no se conformaron. A los 40’, tras un centro al área, Messi la paró con la derecha y asistió a Segovia para el 3-2. Devolución de gentilezas con el venezolano, que le había servido el primer grito del año.

Y había más. Porque con Messi siempre hay más. El 10 cerró la noche con un tiro libre al palo del arquero, que tuvo una floja reacción y dejó servido el doblete. Fue el 4-2 final y una remontada que cambia el clima en Miami. En año mundialista, que Leo complete los 90 minutos y empiece a hacer goles es la mejor noticia posible para el equipo y para el fútbol argentino.