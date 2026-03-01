El Inter Miami de Messi visita a Orlando City en un nuevo Clásico del Sol MLS

Las Garzas y Los Leones chocan este domingo a las 21 en el Inter&Co Stadium. Ambos perdieron en el debut y buscan los primeros tres puntos de la temporada.

El joven pero cada vez más picante Clásico del Sol tendrá una nueva edición en Florida. Inter Miami visitará a Orlando City este domingo a las 21 en el Inter&Co Stadium, en un duelo clave para empezar a enderezar el rumbo en la MLS. Los dos equipos arrancaron con derrota y necesitan sumar para no quedar relegados desde temprano.

Orlando City quiere revancha tras la última caída ante su clásico rival, que lo eliminó en semifinales de la Leagues Cup 2025. El equipo dirigido por Óscar Pareja viene de perder 2-1 ante New York Red Bulls como local. Descontó en el minuto 96, pero fue claramente superado en gran parte del encuentro y dejó dudas en el arranque del campeonato.

Inter Miami, por su parte, terminó una extensa pretemporada que se estiró tras una lesión de Lionel Messi. En el inicio de la defensa del título cayó 3-0 ante Los Angeles FC y luego continuó su gira con un amistoso frente a Independiente del Valle en Puerto Rico, donde logró un triunfo que sirvió para recuperar confianza. Ahora, el equipo que conduce Javier Mascherano apunta a dar el golpe en el clásico y dejar atrás el mal arranque.

Probables formaciones

Orlando City: Maxime Crépeau; Griffin Dorsey, Iago, David Brekalo, Adrián Marín; Marco Pasalic, Braian Ojeda, Wilder Cartagena, Tyrese Spicer; Duncan McGuire, Martín Ojeda. DT: Óscar Pareja.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Rodrigo De Paul; Yannick Bright, Lionel Messi, Mateo Silvetti y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.