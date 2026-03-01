En vivo: el Inter Miami de Messi visita a Orlando City en un nuevo clásico por la MLS

Las Garzas y Los Leones chocan este domingo a las 21 en el Inter&Co Stadium. Ambos perdieron en el debut y buscan los primeros tres puntos de la temporada.

Hoy 21:57

El joven pero cada vez más picante Clásico del Sol tendrá una nueva edición en Florida. Inter Miami visitará a Orlando City este domingo a las 21 en el Inter&Co Stadium, en un duelo clave para empezar a enderezar el rumbo en la MLS. Los dos equipos arrancaron con derrota y necesitan sumar para no quedar relegados desde temprano.

