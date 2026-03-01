Ingresar
Policiales

Un delincuente ingresó a una vivienda durante la madrugada y fue descubierto por la propietaria en el patio

El hecho ocurrió en el barrio Platense Oeste, en Añatuya. El sospechoso escapó saltando la tapia perimetral tras ser sorprendido al borde de la pileta. No hubo heridos ni robo, pero el episodio generó alarma vecinal.

Hoy 17:21

Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de Añatuya, cuando una docente descubrió a un desconocido dentro del patio de su vivienda, en el barrio Platense Oeste, durante la madrugada.

El hecho se registró en una casa ubicada sobre calle Pueyrredón, donde la mujer fue alertada por los ladridos insistentes de su mascota. Según manifestó ante la Policía, en un primer momento escuchó ruidos en la puerta principal, aunque tras una rápida verificación no detectó anomalías.

Minutos después, el perro comenzó a ladrar de manera desesperada en el sector del patio interno. Al abrir la puerta que conecta con la zona de la pileta, la propietaria se encontró con un joven de aproximadamente 1,70 metros de altura, quien permanecía inmóvil al borde del agua.

Al advertir que había sido descubierto, el intruso reaccionó con rapidez y logró escapar saltando la tapia perimetral, perdiéndose en la oscuridad con rumbo desconocido.

La mujer, visiblemente conmocionada, radicó la denuncia correspondiente. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni faltante de bienes, aunque el episodio dejó una fuerte sensación de vulnerabilidad.

En el lugar intervino personal policial, que realizó un recorrido por la zona en busca del sospechoso y dio inicio a las actuaciones de rigor para esclarecer el hecho.

Tras lo ocurrido, vecinos del sector expresaron su preocupación y solicitaron mayor presencia policial y patrullajes preventivos, con el objetivo de reforzar la seguridad en el barrio.

