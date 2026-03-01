El gendarme Nahuel Gallo fue liberado y llega a la madrugada en un avión de AFA

Lo anunció su pareja en un mensaje en las redes sociales. “Estamos profundamente emocionados”, expresó. La AFA gestionó con un avión propio el traslado del gendarme.

Hoy 20:17

El gendarme Nahuel Gallo fue liberado. Así lo anunció su pareja en un mensaje publicado en las redes sociales. Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó una imagen de él en su regreso a la Argentina.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, indicó la institución deportiva en un comunicado.

Además, afirmó: “Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.

Gallo viaja a la Argentina, previa escala en Ecuador para recargar combustible, en el vuelo LV-KMA de la empresa Baires Fly.

La liberación de Nahuel Gallo fue confirmada por su pareja

La pareja de Gallo, la venezolana María Alexandra Gómez aseguró que estaban “profundamente emocionados” por el regreso del gendarme al país. “Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”, escribió en un posteo en X.

La liberacion de Gallo fue anunciada en forma sorpresiva por la AFA, que publicó una fotografía en la que se ve a Gallo al lado de un avión junto al prosecretario de la entidad, Luciano Nakis, y el secretario de protocolo, Fernando Isla Casares.

Poco después, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó la liberación. “Liberado el preso político argentino Nahuel Agustín Gallo”, escribió en X,

