Trasladaron al gendarme argentino Nahuel Gallo y hay incertidumbre por su paradero

El suboficial habría sido sacado de la cárcel de El Rodeo I en medio de la amnistía aprobada por el Parlamento venezolano. No hay confirmación oficial sobre su paradero ni sobre una eventual liberación.

Hoy 16:48

El gendarme argentino Nahuel Gallo habría sido trasladado de la cárcel de El Rodeo, donde estuvo detenido de manera irregular 448 días en Venezuela. De todas formas, aún no hay confirmación oficial al respecto.

El suboficial había viajado en diciembre de 2024 con un objetivo personal: reencontrarse con su pareja, María Gómez, y con su hijo pequeño, que residían en Caracas. El traslado se realizó durante sus vacaciones y por vías legales.

Según distintas fuentes nacionales y extranjeras, Nahuel Gallo habría sido trasladado del Rodeo 1 en la noche del sábado. Esto ocurre en medio de las liberaciones que se están dando por la Amnistía General aprobada por el Parlamento venezolano y de las presiones existentes para la liberación también de los detenidos extranjeros como Nahuel Gallo y Germán Chuliano. La información hasta momento es confusa.

De hecho, algunos presos gritaron que lo habían sacado de la cárcel. “Pero desconocemos su paradero. Seguimos buscando información verificada de adonde pudieron llevarlo, si a otra cárcel o si en efecto está en marcha una posible liberación”, expresaron a TN fuentes cercanas al gendarme.

Llama la atención el modus operandi en que se estaría dando este traslado, algo que no se había visto o no se había repetido en las últimas semanas. Por eso también el pedido de máxima cautela ante la información.

En ese contexto, el gobierno argentino abrió canales de diálogo vía Estados Unidos, Italia principalmente, pero también con instituciones y organizaciones con base en Venezuela para averiguar el paradero del gendarme argentino y de esa manera saber si este traslado es el paso previo a una liberación o es simplemente una maniobra dentro de las filas del chavismo.

Mientras crece la expectativa, María posteó un mensaje en su cuenta de X: “A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel Gallo, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias. Nahuel debe ser liberado inmediatamente. Agradecemos a todos su preocupación. Lo que sepamos lo comunicaremos por esta vía”.

La semana pasada, Gallo se comunicó por primera vez con Gómez. “Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia”, expresó la mujer en X.

El gobierno de Javier Milei recibió como una buena señal el llamado telefónico y espera ahora novedades para su liberación. “Hay que esperar. Falta un poco”, dijo a TN una fuente del ministerio de Seguridad.