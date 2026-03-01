Con un discurso marcado por las críticas al kirchnerismo, Milei prometió impulsar 90 reformas estructurales

Con fuertes cruces con la oposición, el presidente Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con un discurso que pronunció en el recinto de la Cámara de Diputados, ante la Asamblea Legislativa.

“Logramos un acuerdo comercial con Estados Unidos luego de 21 años de aquel famoso autosabotaje que trágicamente ha sido festejado por nuestra dirigencia. Aún resuena en nuestra mente la voz de Hugo Chávez diciendo, 'Alca, Alca, al carajo’. Y después nos quieren convencer de que no nos llevan a Cuba, camino a ser Venezuela, también en el medio”, indicó Milei durante su discurso.

Después de enumerar un sinfín de medidas de su gestión, Milei denunció un ataque coordinado “entre el Congreso de la Nación sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación”.

En ese marco, agregó: “Eso generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto, solamente comparable con el regreso al kirchnerismo en agosto de 2019 y la crisis de 2001”.

“Estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado a la pobreza al 90 % de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado de encarar con seriedad la gestión del Estado, respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos”, destacó Milei durante su discurso en el Congreso.

“Hoy estamos en la puerta de un gran resurgimiento económico”, afirmó, aunque advirtió que crecer requiere “un conjunto de prerrequisitos fundamentales”. “Lo primero es garantizar las condiciones macroeconómicas básicas, que ha sido la gran tarea de nuestros primeros dos años de gestión. Para ello, nada más importante que seguir defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva que permita terminar de una vez y para siempre con el flagelo de la inflación”, sostuvo.

En la misma línea, el mandatario explicó que el equilibrio fiscal permitirá “seguir bajando el riesgo país”, mientras que la política monetaria contribuirá a reducir la inflación y mejorar la asignación de recursos. “La baja del gasto que permitió reducir impuestos explícitos e implícitos deriva en mayor libertad económica y mayores niveles de prosperidad”, remarcó.

Además, señaló que el crecimiento de largo plazo se sustentará en “tres pilares simultáneos”, y destacó como eje central la desregulación de la economía. “Esta política de terminar con regulaciones no solo es una forma de restaurar derechos de propiedad, sino que además libera rendimientos crecientes, que son la base del crecimiento económico. Si no este punto, todo lo demás será en vano”, enfatizó.

En el último tramo de su discurso, el mandatario aseguró que “cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales” y anticipó que todos los meses enviarán proyectos al Congreso vinculados a las “verticales de cambio” presentadas.

“Esto constituirá el año calendario de las reformas: 9 meses que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, subrayó.