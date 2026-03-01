Ingresar
Javier Milei ultimó los detalles de su discurso y se prepara para abrir las sesiones ordinarias del Congreso

Será la tercera apertura de su gestión y comenzará a las 21 en la Cámara de Diputados. El Presidente dará un discurso con un fuerte impulso reformista.

Hoy 17:11

El presidente Javier Milei encabezará este domingo por la noche la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, la tercera desde que asumió el poder. La ceremonia se realizará a partir de las 21 en el recinto de la Cámara de Diputados y contará con la presencia de ministros, altos funcionarios, legisladores de La Libertad Avanza y representantes de fuerzas aliadas que acompañaron las principales iniciativas del oficialismo en el último año.

En paralelo, Milei anticipó el tono político de la jornada con un mensaje publicado en su cuenta de X: “Hola a todos!!! La Moral como Política de Estado. Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. Viva la libertad carajo!”.

El acto se desarrollará en horario nocturno, una modalidad que el Gobierno adoptó desde el inicio de la gestión con el objetivo de maximizar la audiencia. El Presidente hablará ante un escenario político más favorable que al comienzo de su mandato, luego de que el oficialismo lograra aprobar proyectos clave de su programa económico e institucional.

La apertura se realizará, además, en un contexto en el que el Ejecutivo busca consolidar su capacidad para avanzar con reformas estructurales y ampliar su base de apoyo parlamentario. En ese marco, Milei expondrá el balance de su primer año completo de gestión y trazará las prioridades para el nuevo período legislativo.

