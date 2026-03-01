En vivo: Javier Milei inaugura el periodo de Sesiones Ordinarias en el Congreso

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, también está presente en la apertura de las sesiones.

El presidente Javier Milei abre este domingo las sesiones ordinarias del Congreso desde las 21.A las 20 comenzó la Asamblea Legislativa, con la presencia de Victoria Villarruel.

La sesión del Congreso en la que expondrá Javier Milei entró en un cuarto intermedio hasta la llegada del Presidente al recinto de la cámara baja. La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, secundada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, también está presente en la apertura de las sesiones en el Congreso. Se espera que el discurso de Milei dure, al menos, 40 minutos, y que aborde los logros de su gestión y el devenir del rumbo económico del Gobierno.