Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 MAR 2026 | 29º
X
País

En vivo: Javier Milei inaugura el periodo de Sesiones Ordinarias en el Congreso

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, también está presente en la apertura de las sesiones.

Hoy 21:10
Javier Milei Congreso

El presidente Javier Milei abre este domingo las sesiones ordinarias del Congreso desde las 21.A las 20 comenzó la Asamblea Legislativa, con la presencia de Victoria Villarruel. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La sesión del Congreso en la que expondrá Javier Milei entró en un cuarto intermedio hasta la llegada del Presidente al recinto de la cámara baja. La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, secundada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, también está presente en la apertura de las sesiones en el Congreso. Se espera que el discurso de Milei dure, al menos, 40 minutos, y que aborde los logros de su gestión y el devenir del rumbo económico del Gobierno. 

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Motociclista murió al cortarse el cuello con una soga que pusieron murgueros por carnaval
  2. 2. Brutal choque frontal: motociclista lucha por su vida tras violento impacto
  3. 3. Desbarataron un bunker narco en La Banda y secuestraron más de 300 dosis de cocaína
  4. 4. Intento de femicidio en Frías: un hombre apuñaló a su pareja por un conflicto sentimental y fue detenido
  5. 5. Anularon la paternidad de un hombre en Río Negro tras confirmar por ADN que no era el padre biológico
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT