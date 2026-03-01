Irán se quedaría fuera del Mundial 2026: qué Selección ocuparía su lugar

Los bombardeos entre Estados Unidos e Irán ponen en duda su participación en la Copa del Mundo.

Hoy 17:32

La posible ausencia de la Selección de fútbol de Irán en el Mundial 2026 comenzó a generar ruido en el fútbol internacional en medio del conflicto bélico en Medio Oriente. Si bien no hay una confirmación oficial por parte de la FIFA, el escenario geopolítico abre un interrogante reglamentario inmediato: qué selección ocuparía su lugar en caso de exclusión.

Según la normativa de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), si un equipo ya clasificado no puede participar, el cupo no queda vacante. En ese caso, la plaza debe reasignarse al mejor seleccionado asiático ubicado en el ranking que no haya logrado la clasificación directa. Bajo ese criterio, la principal candidata sería la Selección de fútbol de Irak, siempre y cuando encabece la lista de los no clasificados.

Sin embargo, el panorama no es tan lineal. Irak se encuentra disputando el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026, lo que introduce una variable clave. Si la eventual exclusión de Irán se confirma antes de que finalice ese proceso, la AFC podría otorgarle directamente la plaza por ranking. Pero si la decisión se toma después, el escenario se vuelve mucho más complejo.

En ese caso, la FIFA podría inclinarse por una solución deportiva y no administrativa. Una alternativa es que el cupo se defina entre equipos que participen del repechaje intercontinental, incluso organizando un partido extra entre los perdedores de esa instancia para determinar al reemplazante. Todo dependerá del momento en que se adopte la resolución y del criterio que prioricen las autoridades.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación. Pero el conflicto en Medio Oriente ya trasciende lo político y amenaza con impactar de lleno en el calendario futbolístico global. Si finalmente Irán no puede estar en el Mundial 2026, la definición de su reemplazo marcará un precedente reglamentario de alto impacto en el fútbol internacional.