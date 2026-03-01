Conmoción: un auto chocó contra un árbol con siete personas a bordo y dos murieron

La Justicia busca determinar las causas que llevaron al despiste del vehículo.

Siete personas viajaban en un auto, chocaron contra un árbol y a causa de ello, dos ocupantes murieron y las cinco restantes resultaron heridas.

El trágico episodio ocurrió durante la madrugada sobre la avenida Eduardo Bulnes al 1400, en el barrio Pueyrredón.

De acuerdo a lo informado por la policía local, las víctimas circulaban en un auto Suzuki Fun cuando el conductor perdió el control y terminó impactando contra un árbol.

Por el brutal choque, el conductor y su acompañante, que hasta el momento no fueron identificados, murieron en el lugar.

La Policía de Córdoba precisó que el resto de los ocupantes, todos con heridas de distinta consideración, tuvieron ser rescatados por los bomberos en una compleja maniobra que necesitó del uso de herramientas hidráulicas y cortes en la carrocería del rodado.

Sumado a ello, se especificó que las cinco personas fueron asistidas inicialmente en el lugar y luego trasladadas por un servicio de emergencias a distintos centros de salud locales, entre ellos el Hospital de Urgencias y el Hospital San Roque.

También se destacó que el desprendimiento del tubo de GNC tras la colisión permitió dimensionar la fuerza del impacto. Por otra parte, la agencia de noticias NA precisó que fuentes oficiales informaron que dentro del auto encontraron botellas de alcohol.

Por el momento se desconocen las causas del choque y se continúan realizando pericias y tareas de investigación para intentar establecer cómo sucedió todo. El hecho generó un fuerte despliegue de los servicios de emergencia en la zona, que mantuvieron cortada la circulación hasta completar los trabajos de asistencia y remoción del vehículo.