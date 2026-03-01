Trump afirmó que murieron 48 líderes del régimen iraní y estimó que la ofensiva podría extenderse unas cuatro semanas

El presidente de Estados Unidos aseguró que los ataques conjuntos con Israel impactaron de lleno en la cúpula política y militar de Irán y señaló que la operación se mantendría durante aproximadamente un mes.

Hoy 18:24

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que 48 líderes del régimen iraní murieron como consecuencia de los ataques militares lanzados por Washington en coordinación con Israel, en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En distintas entrevistas concedidas a medios internacionales, el mandatario sostuvo que la ofensiva logró golpear de manera decisiva la estructura de conducción política y militar de la República Islámica, afectando a figuras clave del régimen. Entre las bajas confirmadas por la Casa Blanca también se encuentra el líder supremo iraní, aunque desde Washington el foco estuvo puesto en el impacto global sobre la cúpula dirigente.

Trump afirmó que el objetivo de la operación es debilitar las capacidades estratégicas de Irán y sostuvo que, pese a los resultados obtenidos, el operativo continuará. Según explicó, la campaña militar podría durar alrededor de cuatro semanas, dependiendo de cómo evolucione la situación sobre el terreno.

El mandatario remarcó que la magnitud territorial y militar de Irán obliga a sostener las acciones durante varias semanas, aunque no descartó que el plazo pueda acortarse si se cumplen los objetivos previstos.

La ofensiva se produce tras una serie de bombardeos conjuntos sobre instalaciones militares y estratégicas iraníes, que desencadenaron represalias con misiles y drones contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región.

La cifra de 48 líderes del régimen abatidos representa, según la administración estadounidense, uno de los golpes más significativos a la estructura de poder iraní en las últimas décadas, en un conflicto que continúa en desarrollo y mantiene en alerta a la comunidad internacional.