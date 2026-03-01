Nahuel Gallo vuelve a Argentina en un avión con dirigentes de la AFA: “El deporte también puede ser un puente”

La Asociación del Fútbol Argentino ofició de puente humanitario para trasladar al gendarme argentino.

Hoy 19:57

La Asociación del Fútbol Argentino emitió un breve comunicado con una foto que dio cuenta de la liberación del gendarme Nahuel Gallo, que vuelve al país en un avión de la entidad deportiva.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, explicaron a través de un comunicado.

En la foto difundida por AFA, aparecen el Pro Secretario de la AFA, , Luciano Nakis, y el Secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares.

Asimismo, agradecieron a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por “facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.

Al hacerse pública la información, el Gobierno dio una versión oficial de la liberación de Gallo. “La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó el canciller Pablo Quirno en sus redes sociales.

Luego, expresó su reconocimiento por las “múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”. En particular, destacó el “firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”.