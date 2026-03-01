Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 MAR 2026 | 31º
El Gobierno celebró la liberación de Nahuel Gallo: “Estará pronto en Argentina y reunido con su familia”

Estuvo 448 días encarcelado. La última vez que había sido visto fue en diciembre de 2024.

Hoy 20:15

El Gobierno celebró la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y confirmó que regresará al país en las próximas horas para reencontrarse con su familia, tras las gestiones realizadas para lograr su liberación. La última vez que había sido visto libre fue en diciembre de 2024.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, citó un tuit del canciller Pablo Quirno y escribió en X un mensaje enfático: “NAHUEL GALLO ESTÁ VOLVIENDO A CASA!!!! Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas. El gendarme argentino estará pronto en Argentina y reunido con su familia”.

Por su parte, Luis Petri, diputado nacional por Mendoza, posteó en la misma red social: “Nahuel Gallo recupera su libertad y vuelve a casa! Después de estar más de 448 días secuestrado en Venezuela, ya está volviendo a Argentina!!”.

La liberacion de Gallo fue anunciada en forma sorpresiva por la AFA, que publicó una fotografía en la que se ve a Gallo al lado de un avión junto al prosecretario de la entidad, Luciano Nakis, y el secretario de protocolo, Fernando Isla Casares.

Poco después, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó la liberación. “Liberado el preso político argentino Nahuel Agustín Gallo”, escribió en X.

