Andrea del Boca tocó fondo en “Gran Hermano 2026″ y les hizo una advertencia a los participantes

La actriz se mostró preocupada, aunque en las redes aseguran que es la candidata a ganar la edición.

Hoy 20:22

Andrea del Boca se convirtió en una de las participantes más fuertes de Gran Hermano 2026. Eso despertó malestar en varios concursantes, que hablaron muy mal de ella y se unieron para hacerle la guerra y sacarla lo antes posible.

Preocupada por su continuidad y en alerta por lo que se comenta de ella en la casa, le habló a su grupo más cercano y fue contundente. “Les pido que no me dejen sola, porque están buscando provocarme”, se le escuchó decir a Juanicar, Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera.

Mientras cocinaba, la actriz también lanzó una advertencia contundente. “No es que tenga miedo, me la banco, pero tampoco quiero empeorar las cosas. ¡Si me buscan me van a encontrar, pero se van a tener que hacer cargo de las consecuencias!“, sentenció.

Todo indica que sus principales enemigos son Yanina Zilli y Brian Sarmiento, que están en placa y podrían quedar eliminados el lunes 3 de marzo. Según el tarot, quien abandonará el juego será Solange Abraham, pero en las redes ya no aguantan a la exvedette ícono de los 90.