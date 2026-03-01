Andrea del Boca tocó fondo en “Gran Hermano 2026″ y les hizo una advertencia a los participantes

La actriz se mostró preocupada, aunque en las redes aseguran que es la candidata a ganar la edición.
Andrea del Boca se convirtió en una de las participantes más fuertes de Gran Hermano 2026. Eso despertó malestar en varios concursantes, que hablaron muy mal de ella y se unieron para hacerle la guerra y sacarla lo antes posible.
Preocupada por su continuidad y en alerta por lo que se comenta de ella en la casa, le habló a su grupo más cercano y fue contundente. “Les pido que no me dejen sola, porque están buscando provocarme”, se le escuchó decir a Juanicar, Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera.
Mientras cocinaba, la actriz también lanzó una advertencia contundente. “No es que tenga miedo, me la banco, pero tampoco quiero empeorar las cosas. ¡Si me buscan me van a encontrar, pero se van a tener que hacer cargo de las consecuencias!“, sentenció.
Todo indica que sus principales enemigos son Yanina Zilli y Brian Sarmiento, que están en placa y podrían quedar eliminados el lunes 3 de marzo. Según el tarot, quien abandonará el juego será Solange Abraham, pero en las redes ya no aguantan a la exvedette ícono de los 90.