Nahuel Gallo llegó a la Argentina tras 448 días como rehén del régimen de Nicolás Maduro

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo recibieron su esposa, María Alexandra Gómez; la senadora y ex ministra, Patricia Bullrich, y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Hoy 04:47

Horas después de ser liberado de El Rodeo 1, el gendarme argentino Nahuel Gallo aterrizó en Ezeiza tras 448 días de permanecer cautivo como rehén del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Gallo tocó suelo argentino pasadas las 04:30 de esta madrugada de este lunes. Su liberación fue confirmada cerca de las 19 horas del domingo 1° de marzo.

El primer indicio de que sería liberado había ocurrido esta misma semana, cuando pudo comunicarse por primera vez con su mujer, María Alexandra Gómez, quien arribó pasadas las 02 de este lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde ya se encontraba la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Junto a ellas, lo recibió la senadora nacional Patricia Bullrich. Además, acudieron al lugar autoridades y representantes de la Gendarmería Nacional para recibir a Gallo.

Así fue el secuestro de Nahuel Gallo

Su desaparición forzada ocurrió el 8 de diciembre de 2024, cuando el país estaba bajo pleno régimen de Nicolás Maduro y el dictador utilizaba la toma de rehenes extranjeros como una macabra herramienta de negociación y presión internacional.

Gallo, que por ese entonces tenía 34 años, ingresó desde Colombia a través de un paso fronterizo terrestre. Cruzó por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Su destino era la localidad venezolana de Táchira, a donde iba con el propósito de visitar a su pareja y a su hijo.

Sin embargo, el dictador Maduro y su mano derecha, Diosdado Cabello, pusieron en duda el motivo de su viaje, insistieron en que iba a “cumplir una misión” y, pese a no exponer prueba alguna, lo acusaron de espionaje. Así, lo incomunicaron, lo aislaron y sin un proceso formal público, ni asistencia legal propia ni consular, lo dejaron detenido.

Mientras tanto, desde Gendarmería Nacional Argentina aclararon que “Gallo se encontraba en Venezuela con licencia anual ordinaria, autorizada por la GNA” y que “su presencia en el país no tenía relación directa con operaciones oficiales”. Pero de nada sirvió.

La pareja del gendarme, que luego tuvo que esconderse con su hijo por seguridad, también pedía su liberación mientras aseguraba desesperadamente que el motivo de la visita eran solo unas vacaciones en familia.

Nunca dieron lugar a ningún reclamo ni negociación para liberarlo. Así, Nahuel Gallo quedó secuestrado en el tenebroso centro Rodeo 1, en El Helicoide. En ese y otros centros clandestinos que funcionaban durante el régimen y erancontrolados por Cabello y el Cártel de los Soles, los rehenes eran sometidos a torturas, amenazas y traslados para quebrar su voluntad.

Desde entonces, el Gobierno argentino exigió su liberación en reiteradas oportunidades, elevando los reclamos ante la OEA, la ONU y la Corte Penal Internacional.

La familia supo gracias a testimonios de sobrevivientes como el colombiano Iván Colmenares que el uniformado resistía físicamente, pero que enfrentaba un régimen de aislamiento, tormentos psicológicos y amenazas de muerte dentro de la lógica de la narcodictadura.

Sin embargo, la esperanza comenzó a crecer entre los familiares de Gallo el pasado 3 de enero, cuando las tropas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro. Y, poco a poco, comenzaron a liberar a presos políticos en medio de la transición a cargo de Delcy Rodríguez.