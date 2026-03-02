La grieta pasó de la política a la economía: dos “Argentinas” en un mismo territorio

“Por beneficiar a industriales poco competitivos, se terminan pagando sobreprecios”, dice una fuente oficial. La Unión Industrial Argentina (UIA) advierte que se pierden 1.500 puestos industriales por mes.

Por Horacio Riggi, en diario Clarín

La Argentina enfrenta un año bisagra en su reconfiguración económica. Tal vez el más crónico para la industria tradicional y el que generará mayores enfrentamientos entre el Gobierno y un sector del empresariado.

“Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja” fueron las palabras que utilizó el presidente Javier Milei para descalificar vía redes sociales nada menos que a los conocidos Paolo Rocca (dueño del holding Techint), Javier Madanes Quintanilla (mandamás de Aluar y de la recientemente cerrada FATE) y a Roberto Méndez, de la distribuidora de neumáticos Neumen, menos conocido que los anteriores, pero autor de la declaración: “Estábamos robando con el precio de las cubiertas”, que quedará en la historia y que le calza justo a un Gobierno ávido de recolectar frases que le otorguen credibilidad a su postura.

En esta nueva cancha en la que juega la política argentina también hay ganadores. Un ejemplo son los importadores. Mientras muchos industriales avizoran un futuro negro, Milei recibió en su despacho la semana pasada a los directivos globales y locales de los relojes de lujo suizos Breitling.

Los menores aranceles y más dólares para aquellos argentinos que pueden ahorrar, gracias al precio de la divisa estadounidense y de los mayores ingresos en ‘moneda dura’, convierten a la Argentina en un país atractivo para los nichos enfocados en el sector de mayor poder adquisitivo.

También está claro que no solo se benefician con este esquema los importadores de bienes de lujo: todo el sector importador está pasando por un momento privilegiado. Y a pesar de la queja de la industria, el Gobierno tiene una respuesta simple: “Los argentinos, gracias a la importación, pueden consumir productos más baratos que los fabricados en la Argentina”.

“Por beneficiar a industriales poco competitivos, se terminan pagando sobreprecios”, dice una fuente oficial.

En ese esquema de tensión entre un Gobierno que no parece resignar su objetivo y los fabricantes locales, están los trabajadores. La Unión Industrial Argentina (UIA) calcula que se pierden cerca de 1.500 puestos industriales por mes.

De todos modos, los importadores no son los únicos ganadores del modelo.



“El mapa de inversiones en Argentina muestra un patrón claro: el ciclo sigue dominado por el complejo energético-extractivo, pero empieza a observarse un ensanchamiento gradual hacia otros sectores de la economía real”, dice un informe de la directora de operaciones de la consultora Abeceb, Natacha Izquierdo.

En 2025, petróleo y gas concentra el mayor volumen con anuncios por más de US$ 50.800 millones. Sin embargo, al incorporar los proyectos canalizados vía RIGI, la minería se consolida como el segundo polo de magnitud dentro del esquema inversor. Detrás se ubican las energías renovables, con más de US$ 15.200 millones, y luego servicios con alrededor de US$ 12.000 millones.

“En cantidad de anuncios también se verifica esta doble velocidad. Servicios reúne el mayor número de iniciativas (casi 40 anuncios), por encima de consumo masivo (más de 20), industria (cerca de 20) y construcción (alrededor de 15). Esto confirma que el derrame del ciclo ya está en marcha, aunque con tickets más pequeños.

La minería, por su parte, muestra menos anuncios que servicios, pero con montos significativamente más altos por proyecto, lo que refuerza su rol como segundo vector de inversión en términos de escala”, sostiene Izquierdo.

En cuanto a las empresas en particular, las petroleras argentinas privadas como Vista Energy, comandada por el ex CEO de YPF, Miguel Galuccio, y Pan American Energy (PAE), de la familia Bulgheroni, tienen previstas inversiones millonarias para el futuro cercano.

En 2026, PAE continuará invirtiendo de forma sostenida en las distintas operaciones en Argentina con un promedio anual de 1.500 millones de dólares durante los últimos años.

Según Fausto Caretta, Upstream Managing Director de PAE, “para los próximos años tenemos un objetivo central: preparar la producción que exigirá el desarrollo del GNL, la puerta de acceso de Argentina al mercado internacional. Para eso, en la cuenca neuquina avanzamos en un plan de ampliación de capacidad que llevará el sistema de 16 a 28 millones de m³ diarios en 2028. En nuestro hub de petróleo, en el que recientemente nos asociamos con Continental Resources para acelerar el desarrollo de cuatro bloques en Vaca Muerta, tenemos planeado perforar 24 pozos de desarrollo de shale oil lo que nos va a permitir aumentar la producción, que actualmente se ubica en 100.000 barriles de petróleo equivalentes por día (BOED)”.

Vista Energy, que exporta el 61% de su producción y que ya es el segundo productor de la Argentina detrás de YPF, analiza ampliar el RIGI en las actividades de exploración y producción en Vaca Muerta recientemente habilitado por el Gobierno. Vista Energy se quedó este mes con los activos de la noruega Equinor en Vaca Muerta por un monto de US$ 712 millones. Según Galuccio, con un precio internacional del petróleo Brent en torno de los US$ 65 por barril, los activos recientemente adquiridos podrían autofinanciarse.

Los importadores, el sector petrolero y Vaca Muerta en especial están en su mejor momento. El sector industrial tradicional está en los días más críticos desde la Convertibilidad, aquella ley que en los '90 ató el peso al dólar durante 10 años y en el que se perdieron cerca de 300.000 puestos en el sector.