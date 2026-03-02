“Días largos de combate”: sigue el fuego cruzado entre Israel e Irán

El Ejército israelí aseguró este lunes que los ataques contra Hezbollah durarán días, después de que la milicia chií libanesa lanzase proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel.

Hoy 05:18

"No solo operamos a la defensiva, sino que también pasamos a la ofensiva. Debemos prepararnos para los días largos de combate que nos esperan", dijo este lunes el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, tras una evaluación de los bombardeos contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano. Una nueva oleada de ataques causó al menos 31 muertos y 149 heridos.

Zamir mencionó la necesidad de mantener una "ofensiva sostenida, operando en oleadas continuas y aprovechando de forma constante las oportunidades".

Se estrellaron varios aviones militares de Estados Unidos y su tripulación sobrevivió

Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron la mañana de este lunes en Kuwait, pero sus tripulantes sobrevivieron, indicó el Ministerio de Defensa del país del Golfo en el tercer día de conflicto con Irán.

"Varios aviones militares de Estados Unidos se estrellaron esta mañana. Confirmamos que todos los miembros de la tripulación sobrevivieron", dijo un portavoz del departamento en un comunicado.

El texto, además, indicó: "Las autoridades iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate, evacuaron a la tripulación y la transportaron a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Su condición es estable".