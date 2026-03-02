Hígado graso: tácticas para reducirlo con métodos naturales

El descenso de peso corporal y la adopción de planes alimentarios mediterráneos integran los pilares fundamentales frente al avance de la grasa hepática.

Hoy 06:39

El sistema sanitario registra un aumento sostenido en las detecciones de hígado graso vinculadas a factores de riesgo metabólicos. Esta condición afecta a adultos jóvenes con cuadros de obesidad o colesterol elevado de manera frecuente. Los profesionales de la salud recomiendan la modificación de hábitos cotidianos como principal vía de tratamiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hígado graso: una por una, las tácticas para reducirlo con métodos naturales

La reversión de la acumulación de grasa en el tejido hepático depende de tres ejes centrales: el control del peso, la calidad nutricional y la constancia en el ejercicio. El éxito terapéutico reside en la pérdida de entre un siete y diez por ciento de la masa corporal total, un cambio que disminuye la inflamación y restaura la función del órgano.

El proceso requiere un enfoque integral que evite las restricciones extremas. Las evidencias médicas señalan que la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) es una afección silenciosa. Su progresión se detiene mediante la incorporación de grasas saludables y la exclusión de productos ultraprocesados.

Qué cambios en la alimentación ayudan a eliminar la grasa del hígado

La adopción de la dieta mediterránea destaca como el patrón alimentario con mayor respaldo científico para combatir esta afección. Este modelo prioriza el consumo de aceite de oliva extra virgen, nueces, palta y pescados con alto contenido graso.

Los pacientes deben integrar proteínas magras procedentes de las legumbres, el pollo y el pescado. También resulta vital la ingesta de vegetales frescos, frutas con propiedades antioxidantes y granos integrales.

En la dirección opuesta, el tratamiento exige la supresión de los azúcares que añaden las industrias en refrescos y jugos procesados. La pastelería industrial representa un riesgo alto para la salud del órgano. Los expertos sugieren limitar los carbohidratos refinados como el pan blanco, las galletitas y las pastas tradicionales.

El rechazo a las grasas trans es obligatorio. Estas sustancias funcionan como un motor para la acumulación de lípidos hepáticos. El mantenimiento de estas pautas en el tiempo asegura resultados sólidos sin comprometer el bienestar general.

El uso de suplementos como la vitamina E y el cardo mariano (silimarina) genera debates en la comunidad médica, ya que no hay un consenso claro. Además, esta automedicación representa un peligro latente: ciertos compuestos naturales interactúan con otros fármacos o resultan inadecuados según la historia clínica del individuo.

Cuál es la importancia del ejercicio físico en el tratamiento

La actividad corporal frecuente constituye un pilar que mejora la sensibilidad a la insulina. Incluso en casos donde la balanza no muestra cambios drásticos, el movimiento reduce la grasa interna del hígado.

La recomendación médica establece un objetivo claro: 150 minutos semanales de actividad moderada. La combinación de ejercicios aeróbicos con trabajos de fuerza potencia los beneficios metabólicos. La caminata rápida, la natación y el ciclismo son opciones óptimas para iniciar este proceso.

El entrenamiento con pesas o con el peso del propio cuerpo complementa la rutina semanal. Este esfuerzo físico sostenido protege al organismo de complicaciones futuras. Los hábitos diarios influyen de manera directa en la evolución de la patología. La constancia en estas prácticas naturales evita que el daño progrese hacia estados más graves.