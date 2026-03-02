Ingresar
Mundo

Irán atacó la oficina de Benjamín Netanyahu

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica indicaron que el edificio fue "gravemente impactado", mientras que el destino del primer ministro israelí está "en el limbo".

Hoy 07:33

Las fuerzas de Irán atacaron la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según comunicaron este lunes los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

"La oficina del primer ministro del régimen sionista y la sede del comandante de la Fuerza Aérea del régimen fueron atacadas y gravemente impactadas por las Fuerzas Armadas de la República Islámica en los selectivos y sorpresivos ataques de misiles Khyber de la décima oleada", reza el comunicado, citado por IRNA.

Los CGRI afirmaron que el destino del jefe del Gobierno israelí está "en el limbo".

Asimismo, indicaron que "los exitosos ataques con misiles de Irán" de la décima oleada se centraron en la zona gubernamental israelí, añadiendo que proporcionarán información adicional más adelante.

