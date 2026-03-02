Murió a los 83 años John Hammond Jr., figura clave del blues

El guitarrista y cantante, conocido por su estilo único y su intensa interpretación, murió a los 83 años dejando un legado que marcó varias generaciones de músicos.
El músico John Hammond Jr., considerado un “Robert Johnson blanco” por varios críticos, falleció a los 83 años, según informaron fuentes cercanas a su círculo artístico. Aunque nunca buscó esa comparación, reflejaba la fuerza de su interpretación. Hammond construyó una identidad propia en el escenario, presentándose solo con guitarra acústica, armónica y una voz áspera y expresiva, revitalizando clásicos del blues de décadas anteriores.
Durante las décadas de los sesenta y setenta, grabó y compartió escenario con artistas como Robbie Robertson, Duane Allman, Dr. John, Charlie Musselwhite, Michael Bloomfield y David Bromberg, integrando influencias variadas sin perder sus raíces.
Su discografía, que supera los dos docenas de álbumes, incluye títulos esenciales como I Can Tell (junto a Bill Wyman), Southern Fried (1968), Source Point (1970), y trabajos de los años noventa como Got Love If You Want It y Trouble No More, este último producido por J.J. Cale.