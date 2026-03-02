Jonathan Majors protagonizará un nuevo thriller de acción tras su salida de Marvel

El actor inicia un nuevo proyecto cinematográfico con The Daily Wire, marcando su regreso a los sets tras concluir su proceso legal.

Hoy 07:53

Jonathan Majors comenzó la semana pasada el rodaje de una película de acción aún sin título definido en Carolina del Sur, según informó Deadline. Este será su primer filme en cuatro años, producido por The Daily Wire y Bonfire Legend, y dirigido por Kyle Rankin (Run Hide Fight), a partir de su propio guion. Por el momento, los productores mantienen en reserva el título y el resto del reparto.

La historia se desarrollará en la línea de los clásicos de acción de los años 80 y 90, como Red Dawn y Toy Soldiers, y se centrará en grupos de adolescentes que deben unirse para enfrentar enemigos invasores.

En marzo de 2023, Majors fue detenido en Nueva York tras un incidente con su entonces novia, Grace Jabbari. En diciembre de 2023, un jurado lo declaró culpable de agresión imprudente en tercer grado y acoso, aunque fue absuelto de otros cargos. En abril de 2024, fue sentenciado a 52 semanas de un programa de intervención contra la violencia doméstica y a libertad condicional, y poco después Marvel Studios terminó su vínculo con el actor.

Majors, nacido Jonathan Michael Majors el 7 de septiembre de 1989 en Lompoc, California, se graduó en la Escuela de Artes de la Universidad de Carolina del Norte y en la Escuela de Drama de Yale. Alcanzó notoriedad con The Last Black Man in San Francisco y Da 5 Bloods, recibió una nominación al Primetime Emmy por Lovecraft Country, y apareció como Kang el Conquistador en Ant-Man and the Wasp: Quantumania y en la serie Loki.

En lo personal, esta nueva etapa coincide con un cambio significativo: Majors se casó con la actriz Meagan Good el 18 de marzo de 2025 en Los Ángeles, consolidando su relación iniciada en mayo de 2023 durante el proceso legal del actor.