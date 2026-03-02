Julia Louis-Dreyfus lidera el reparto de la nueva miniserie de Apple TV, "The Nanny Squatter"

La actriz encabeza la adaptación de un artículo de New York Magazine sobre una historia real que mezcla humor y tensión doméstica.
Julia Louis-Dreyfus será la figura central de 'The Nanny Squatter', la próxima miniserie de Apple TV basada en el artículo The Nanny Squatter: A couple thought they'd found Mary Poppins. Until she refused to leave, publicado en New York Magazine en octubre pasado. La historia narra cómo una pareja ve su vida alterada tras contratar a una cuidadora que parecía perfecta, pero que rápidamente desencadena una tensa lucha de poder en el hogar.
La actriz encabezará el reparto junto a Cecily Strong, trabajando bajo la dirección y guion de Mary Bronstein, responsable también del showrunning. Además, Julia Louis-Dreyfus será productora ejecutiva, junto a Bronstein y Strong, acompañadas por Scoop Wasserstein en representación de New York Magazine y Vox Media Studios.
La producción marca un regreso destacado de Louis-Dreyfus a un proyecto de gran visibilidad, combinando su reconocida capacidad para la comedia con un material que promete intriga y tensión dramática en el ámbito doméstico.