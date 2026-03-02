Elle Fanning contó cómo reaccionó a su primera nominación al Oscar

La actriz de 27 años compite como Mejor Actriz de Reparto por su papel en Sentimental Value y confesó que aún no logra salir del asombro.

Hoy 08:02

Con los Premios Oscar 2026 cada vez más cerca, la expectativa crece entre los nominados. Una de ellas es Elle Fanning, quien obtuvo su primera candidatura a los galardones de la Academia en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Sentimental Value, dirigida por Joachim Trier. La película también compite en los rubros de Mejor Película, Dirección, Guion y Película Internacional.

Fanning contó que se enteró de la noticia el 22 de enero, mientras dormía en la casa de su madre. La noche anterior había estado celebrando junto a su hermana, Dakota Fanning, y decidió no seguir en vivo el anuncio oficial. Al despertar, encontró su teléfono lleno de mensajes y, en un primer momento, creyó que se trataba de felicitaciones generales por la película.

Elle Fanning

Según consignó The Hollywood Reporter, cuando comprendió que estaba nominada, corrió a despertar a su familia y luego buscó la repetición del anuncio para confirmar la información. “Todavía estoy en shock”, admitió la actriz.

En busca de nuevos desafíos

A pesar de haber participado en producciones reconocidas como Maléfica, A Complete Unknown y The Beguiled, Fanning aseguró que continúa buscando nuevos retos y evita encasillarse en un solo tipo de papel. “Me gusta sentir miedo. Me gusta estar un poco aterrada y probar algo nuevo”, expresó.

Entre sus proyectos recientes también figura el videojuego Death Stranding 2: On the Beach (2025), para el que realizó captura de movimiento, escaneo de imagen y doblaje de voz, ampliando así su experiencia artística más allá del cine.