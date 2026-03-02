Chaco: sigue la búsqueda de jubilado que desapareció hace un mes

Bernabé Navarro, un jubilado de Sáenz Peña, salió con su bicicleta el pasado primero de febrero y no se supo más de él.

Se cumple un mes de la desaparición del jubilado Bernabé Navarro, que está siendo buscado intensamente por parte de las distintas divisiones de la Policía de Chaco, con operativos que se están dando en gran parte del interior provincial, tras la denuncia realizada por su hijo aquel dos de febrero pasado.

Cabe recordar que el jubilado Bernabé, de 82 años, fue visto por última vez en Villa Berthet, ciudad que está a más de 60 kilómetros de Sáenz Peña, lugar donde vive el jubilado.

De acuerdo a lo informado por Diario Norte de Chaco, Bernabé Navarro falta de su hogar en el barrio San Martín -sobre calle 43 entre 2 y 4- desde el domingo 1 de febrero y la denuncia fue radicada por Noelia Gabriela Jara. Desde entonces la búsqueda no ha cesado, lo que suma nuevamente operativos por tierra y aire en la continuidad para dar con el paradero del vecino.

Con la misma esperanza

"Estamos con las esperanzas de que mi papá está en algún campo de la zona donde fue visto por última vez andando en su bicicleta, con la que sale a diario a recorrer Sáenz Peña, pero que en esta oportunidad desde aquel primero de febrero que se lo vio salir del domicilio en el barrio San Martín, no sabemos más de él", dijo Carlos Navarro, hijo del jubilado. Los familiares manifestaron un enorme agradecimiento a la Policía y la gente que colabora en la búsqueda de Bernabé.

Sobre la distancia del recorrido para ser visto en algunas cámaras de la ciudad de Villa Berthet, sostuvo el familiar, que "muchas veces sale del domicilio y recorre grandes distancias, en otras oportunidades ya sucedió, pero se lo llegó a encontrar en cuestión de horas", manifestó.

El jubilado padece "atrofia cerebral", una enfermedad que le impide muchas veces ubicarse en horario y lugar donde se encuentra, tras recorrer al salir del domicilio. Pero hasta lo que sucedió el pasado primero de febrero, nunca pasó algo igual, es por eso la desesperación en encontrarlo. Tenemos la esperanza de poder hallarlo con la colaboración de la gente, que lo vea en foto a través de todas las redes sociales, ya publicamos en todos lados su última fotografía tal cual salió vestido de casa, y en su bicicleta de dama, de la que no se separa para nada", indicó Navarro hijo.