EDESE informó cortes programados para este miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Miércoles 4 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Juan Díaz de Solís Ampliación de la ciudad Capital, parte del barrio Bajo de Vertiz de la ciudad de La Banda (comprendido entre Pedro León Gallo, Guido Spano, Córdoba y Av. Libertador) y a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo. (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre De La Vega, Monte Caseros, Roberto Delgado y Nicolás Genaro) y a las localidades de El Charco, Tres Cruces, Suri Pozo y El Churqui. (dpto. Jimenez), Tramo 20 y Huaycuru (dpto. Banda); de 10:30 a 13:30 hs afectando a la localidad de Alhuampa (dpto. Moreno) y de 11:30 a 14:30 hs afectando a parte de los barrios San Martín y Bajo de Vertiz de la ciudad de La Banda (comprendido entre San Carlos, San Luis, Mitre, Santa Fe, La Madrid, P L Gallo, Alberdi y San Juan).