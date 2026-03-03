Jenna Ortega deslumbró con su estilo gótico en los Actor Awards 2026

La actriz apostó por un sofisticado look dark femme en la alfombra roja y reafirmó su identidad estética en una noche especial, marcada además por su nominación como Mejor Actriz de Comedia por Wednesday.

Hoy 10:26

La temporada de premios ya está en marcha y los Actor Awards 2026 —antes conocidos como los SAG Awards— volvieron a convertir la alfombra roja en una auténtica pasarela. Entre las figuras más comentadas de la noche estuvo Jenna Ortega, quien volvió a demostrar que su estética dark es mucho más que una elección puntual: es una identidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Fiel a su estilo, la actriz apostó por una propuesta donde la elegancia clásica de Hollywood dialogó con su impronta gótica. Siluetas definidas, tonos profundos y un beauty look cuidadosamente construido marcaron una aparición coherente con la imagen que ha consolidado en los últimos años. Cada detalle —del tejido a los accesorios— reforzó esa narrativa visual que la distingue en cada evento.

La velada tuvo, además, un significado especial para Ortega, nominada a Mejor Actriz de Comedia por su papel en Wednesday, la exitosa producción de Netflix que revitalizó el icónico personaje y la posicionó como referente de una nueva generación. No es la primera vez que recibe este reconocimiento: en 2023 ya había sido nominada por el mismo trabajo.

Un look dark femme con guiños vintage

Para la ceremonia, Ortega eligió un slip dress color champán, con mangas y cuerpo de encaje delicado y un escote en pico que equilibró sensualidad y sofisticación. La silueta lencera aportó un aire vintage, en sintonía con su estética habitual.

Jenna Ortega

Completó el conjunto con medias de liga grises transparentes, zapatos negros con plataforma y una gargantilla negra, pieza clave para reforzar su impronta gótica en la alfombra roja.

Beauty look: dramatismo y coherencia

En cuanto al maquillaje y peinado, la actriz mantuvo su línea característica: una propuesta de tonos profundos y acabado pulido, que acentuó su expresión y terminó de consolidar una imagen oscura pero refinada.

Más allá del resultado de la premiación, su presencia en los Actor Awards 2026 confirmó que Jenna Ortega no solo brilla en la pantalla, sino que también domina con precisión el lenguaje estético de la alfombra roja.