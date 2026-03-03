Ingresar
Irán lanzó un pedido de auxilio a la ONU y solicitó su intervención para detener la guerra

El reclamo fue presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en medio del cuarto día de ataques.

Hoy 10:23
Manifestación en Irán.

El conflicto bélico en Medio Oriente siguen escalando. Ante este escenario, que ya provocó cientos de muertos y heridos, Irán lanzó un pedido de auxilio a la ONU y solicitó su intervención para detener la guerra de inmediato.

Este martes, fue el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, quien se dirigió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "Tienen un deber (...) si lo desean, pueden actuar, porque no hay más obstáculo para la acción que su propia voluntad", dice el comunicado.

Fue el sábado cuando se produjo la muerte del líder supremo iraní Alí Khamenei tras los bombardeos desatados por Estados Unidos e Israel. Desde entonces, continuaron los bombardeos.

A la espera de una respuesta de parte de la ONU, Irán ha replicado atacando bases norteamericanas en el Golfo y lanzando misiles y drones en contra de Israel.

