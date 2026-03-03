La guerra se extiende hasta el Mediterráneo: Francia y Grecia movilizan fragatas y cazas

El impacto de un dron en una base británica en Chipre estiró peligrosamente el conflicto a zona europea. Teherán advierte a países europeos que no respondan. Si lo hacen será considerado un "acto de guerra”.

Hoy 10:33

En el cuarto día de conflicto desde que EE.UU. e Israel atacaron el sábado Irán y mataron a su máximo líder, la guerra se extendía este martes caóticamente por toda la región del Golfo con más ataques iraníes sobre los países árabes como Qatar y Bareim. Dos drones atacaron la embajada de EE.UU. en Riad, Arabia Saudita. Washington pidió a su personal evacuar la región y prometió una nueva ofensiva.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Israel continuó sus ataques sobre Teherán, bombardeó el complejo del liderazgo iraní y envió tropas terrestres en Líbano. Según la Media Luna Roja, los muertos en Irán por la guerra son 787.

La guerra llega al Mediterráneo y Europa moviliza fragatas y aviones de combate

El impacto de un dron en una base británica en Chipre estiró peligrosamente la guerra al Mediterráneo y a zona europea. Francia anunció el envió de sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, confirmó este martes el Gobierno chipriota.

La contribución militar francesa se suma al despliegue por parte de Grecia de cuatro cazas y dos fragatas para defender a la isla mediterránea, socio de la Unión Europea (UE).

Letymbiotis añadió que el Gobierno de Chipre también trasladó una solicitud de apoyo similar al canciller alemán, Friedrich Merz, en una conversación telefónica mantenida el lunes.

A pesar de su ubicación geográfica en Asia, Chipre es 100% europea en casi todos los demás aspectos: es estado miembro de la UE desde 2004. Y utiliza el Euro como moneda oficial.

Francia también envió aviones de combate a Emiratos Árabes para defender sus bases allí.

Advertencia iraní a Europa

Irán pidió este martes a los países europeos mantenerse al margen de la guerra con Israel y Estados Unidos, después de que Alemania, Reino Unido y Francia señalaran que podrían emprender "acciones defensivas" para neutralizar las capacidades de lanzamiento de misiles de la república islámica.

"Sería un acto de guerra. Cualquier acción de ese tipo contra Irán sería considerada complicidad con los agresores. Sería considerada un acto de guerra contra Irán", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, en una rueda de prensa, al ser preguntado sobre la declaración de los tres países europeos.

Ataque a la embajada de EE.UU. en Riad

Irán alcanzó la embajada estadounidense en la capital de Arabia Saudita con drones a primera hora del martes como parte de sus ataques a objetivos en toda la región, y Estados Unidos e Israel golpearon a la República Islámica desde el aire en lo que Donald Trump sugirió que era apenas el inicio de una campaña implacable que podría durar más de un mes.

El ataque de dos aviones no tripulados contra la embajada estadounidense en Riad provocó un “incendio limitado” y daños menores, según el Ministerio de Defensa saudí, y la embajada instó a los estadounidenses a evitar el complejo. El incidente se produjo después de que, en la víspera, se registró un ataque contra la legación diplomática de Washington en Kuwait, que el martes anunció que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también ordenó el martes la evacuación del personal no esencial y familiares en Kuwait, así como en Bahrein, Irak, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos como medida de precaución.

El conflicto, en plena escalada, ha matado a cientos de personas, la gran mayoría en Irán. Según la Media Luna Roja, los muertos ascienden a 787.

En la capital iraní, Teherán, se escucharon explosiones durante toda la noche y la madrugada, y testigos dijeron que oyeron aeronaves sobrevolando la zona. Los objetivos de esos ataques no estaban claros. Sin embargo, el Ejército israelí dijo este martes que atacó la Oficina del Presidente de Irán y el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional lanzando decenas de bombas sobre el complejo del liderazgo en Teherán.

La agencia de control nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo que la instalación iraní de enriquecimiento nuclear de Natanz había sufrido “algunos daños recientes”, aunque “no se espera ninguna consecuencia radiológica”. Natanz ya había sido atacado por Estados Unidos en la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio.

Tropas al Líbano

En Líbano, Israel lanzó más ataques contra el grupo político-paramilitar Hezbollah y envió tropas terrestres para crear una zona tapón en la frontera

El ejército israelí anunció este martes que está creando una zona tapón de seguridad en el sur de Líbano, tras los ataques recibidos por parte del movimiento shiíta Hezbollah.

La estatal Agencia Nacional de Noticias de Líbano indicó que el ejército libanés está evacuando algunas de sus posiciones a lo largo de la frontera ante el avance israelí.

"El Mando norte ha seguido avanzando (...) y está creando una zona tapón, tal como prometimos, entre nuestros residentes y cualquier tipo de amenaza", indicó Effie Defrin, portavoz del ejército israelí.

Las fuerzas armadas cumplieron así la instrucción del ministro de Defensa, Israel Katz, que había anunciado este mismo martes la orden de "avanzar y tomar el control de posiciones estratégicas adicionales en Líbano, con el fin de impedir los ataques contra las localidades israelíes fronterizas".

El conflicto podría tener consecuencias de gran alcance

La ampliación de las represalias iraníes por todo el golfo Pérsico y la intensidad de los ataques israelíes y estadounidenses, la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y la falta de una solución aparente auguran un posible conflicto prolongado con consecuencias de gran alcance.

Muchos países considerados refugios seguros en Oriente Medio han sido atacados por Irán tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, y entre los objetivos recientes de Teherán figuran dos centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos y la caída de un dron cerca de otro en Bahrein que causó daños, dijo la empresa el martes.