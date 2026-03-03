Marcelo Escudero reveló cómo impactó la salida de Gallardo en el plantel de River

El entrenador interino del Millonario se refirió al momento que atraviesa el equipo.

Hoy 10:35

River Plate igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas, en el primer partido luego de la salida de Marcelo Gallardo. En el banco estuvo Marcelo Escudero, quien asumió como DT interino a la espera de la llegada de Eduardo Coudet.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras la igualdad en Mendoza, el “Pichi” habló en conferencia de prensa y se refirió al estado anímico del plantel. “A los chicos los encontré golpeados, pero siempre con mucho ánimo para revertir esto. Ya vieron que viajó todo el plantel, era importante que estén todos unidos. Por suerte, pudimos sacar el partido adelante”, expresó.

Elogios para Beltrán y lo que viene

Escudero también resaltó el rendimiento de Santiago Beltrán, figura del encuentro en el arco millonario. “Lo de Beltrán no pasa habitualmente. Tiene claro lo que quiere. Hizo en dos años lo que muchos hacen en más tiempo. Es muy aplicado y va a seguir creciendo”, explicó el entrenador.

River volverá a jugar por la Liga Profesional de Fútbol en la décima fecha del Apertura 2026, siempre y cuando la Asociación del Fútbol Argentino confirme el levantamiento del paro impulsado por los clubes.

En paralelo, se espera que en las próximas horas Coudet arribe al país para firmar su contrato con la institución de Núñez y asumir formalmente al frente del plantel profesional.