Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAR 2026 | 20º
X
Espectaculos

Megan Fox sorprende al reaparecer en Instagram con fotos sensuales tras meses de ausencia

Tras un prolongado alejamiento de las redes sociales, la actriz publicó una serie de imágenes de alto impacto y un mensaje enigmático que generó repercusión entre sus millones de seguidores.

Hoy 07:44

La actriz Megan Fox volvió a Instagram el martes 3 de marzo de 2026 con una publicación que rápidamente captó la atención del público. Luego de varios meses sin actividad visible en la plataforma, compartió una serie de fotografías sensuales acompañadas de un breve mensaje en inglés: “I’m alive” (“Estoy viva”).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Fox, de 39 años, había reducido notablemente su presencia digital tras eliminar contenido y dejar de publicar con regularidad luego de su cumpleaños número 38, en mayo de 2024. Su reaparición no pasó desapercibida y acumuló miles de reacciones en pocas horas entre sus más de 20 millones de seguidores.

En las imágenes, la actriz posó en una producción de estética gótica y provocadora, con un estilismo que incluyó camiseta negra, lencería, medias altas, collar con tachuelas y tacones plataforma. La publicación fue acompañada por una frase que aportó un tono reflexivo y misterioso: “Todo es más bello porque estamos arruinados”.

El mensaje y la puesta en escena se convirtieron en los aspectos más comentados del regreso, que combinó impacto visual y una declaración breve pero contundente sobre su vuelta a la esfera pública digital.

TEMAS Megan Fox

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Municipalidad multó a particulares que realizaron poda de árboles en Alsina y Belgrano
  2. 2. Dictaron prisión preventiva para el acusado de asesinar a Alejandro Ordoñez en el barrio Centenario
  3. 3. El tiempo para este miércoles 4 de marzo en Santiago del Estero: se espera que las tormentas continuen durante toda la jornada y anuncian 30° de máxima
  4. 4. “Puse el orgullo de lado”: Maxi López reveló cómo logró recomponer su vínculo con Wanda Nara tras años de conflicto
  5. 5. Detienen en Córdoba al camionero que chocó al alumno del colegio San Jorge
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT