El Gobierno definió quién reemplazará a Manuel Adorni en caso de ausencia temporal

El nuevo esquema de sustitución fue informado este miércoles en una publicación del Boletín Oficial.

Hoy 07:36

El Gobierno nacional oficializó este miércoles quién ocupará el cargo de jefe de Gabinete interino en caso de una ausencia temporal de Manuel Adorni. La medida fue publicada en el Decreto N° 130/2026 en el Boletín Oficial.

Según se indicó, el lugar deberá ser ocupado de manera interina por la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello. En caso de que no esté disponible, la función recaerá en el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La decisión implica la sustitución del artículo 9 del Decreto N° 977, publicado el 6 de julio de 1995. De acuerdo con lo informado oficialmente, los cambios tienen como objetivo “lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública Nacional”.

De esta manera, quedó establecido el orden de sucesión ante una eventual ausencia temporal del actual jefe de Gabinete, aportando previsibilidad en la estructura del Ejecutivo nacional.

