Roban herramientas por más de $2,4 millones de una vivienda en el barrio Cabildo

El propietario, un ingeniero en sistemas de 61 años, descubrió el faltante tras regresar a su casa luego de varios días de ausencia. La Policía analiza cámaras de la zona y recaba testimonios para identificar a los responsables.

Hoy 07:40

Un ingeniero en sistemas denunció el robo de herramientas y equipos de trabajo por un valor superior a $2.400.000 desde su vivienda ubicada en el barrio Cabildo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación fue realizada en la Comisaría Tercera por Raúl Héctor Orlando Solaun, de 61 años, quien relató que se ausentó de su domicilio el viernes 27 de febrero y que al regresar, el 2 de marzo, advirtió el faltante de numerosos elementos.

Según consta en la denuncia, el hecho fue descubierto cuando intentó encender las luces del exterior y comprobó que incluso habían sustraído los reflectores. De acuerdo con las primeras hipótesis, él o los autores del ilícito habrían escalado la cerca perimetral, ingresado al patio y forzado un depósito donde se encontraban guardadas las herramientas.

Entre los bienes sustraídos figuran una aspiradora multifunción valuada en $102.000; un set de herramientas con 46 piezas por $10.000; una pistola para pintar látex Klugan 650W valuada en $60.000; y un atornillador inalámbrico con dos baterías, estimado en $853.000.

El listado incluye además un juego de mechas valuado en $102.000; una bordeadora eléctrica 1500W por $100.000; una caja de herramientas profesional Stanley de 20 pulgadas tasada en $228.000; otra caja con herramientas varias —entre ellas llaves de boca, destornilladores, pinzas, escofinas, martillo, maza, calibre de precisión, nivel de burbuja y corta fierro— valuada en $800.000; y dos reflectores de 200 vatios por $25.000.

El damnificado indicó que su vivienda no cuenta con cámaras de seguridad. Asimismo, señaló que, según comentarios de vecinos, las sospechas recaerían sobre inmuebles ubicados en la parte posterior del sector.

En tanto, la Policía inició tareas investigativas y analiza registros fílmicos de domicilios cercanos con el objetivo de identificar a los responsables. También se recaban datos en el entorno barrial, ante la presunción de que el traslado de una cantidad considerable de herramientas no habría pasado inadvertido.