Sandra Bullock encabezará un nuevo proyecto de Sony mientras prepara el regreso de “Practical Magic”

La actriz ganadora del Oscar firmó para protagonizar y producir una película aún sin título que desarrollará el estudio, en una nueva colaboración con la guionista Dana Fox, antes del estreno de “Practical Magic 2” en 2026.

Hoy 07:44

Sandra Bullock fue confirmada como protagonista de una nueva película —todavía sin título oficial— que fue adquirida por Sony Pictures. El anuncio se conoce en la antesala del esperado estreno de Practical Magic 2, previsto para el 11 de septiembre de 2026, donde retomará su papel de Sally Owens.

Según informó Deadline, el proyecto marcará el reencuentro de Bullock con la guionista Dana Fox, reconocida por su trabajo en Wicked. Ambas ya habían colaborado en la comedia de aventuras La ciudad perdida (2022). Además de protagonizar la nueva producción, Bullock también participará como productora a través de su compañía Fortis Films.

El guion será escrito y desarrollado por Fox bajo su productora Foxy Inc., con Margy Love como productora ejecutiva. Por el momento, los detalles sobre la trama y el director del film se mantienen en reserva.

Sandra Bullock

Este nuevo trabajo consolida la relación de Fox con Sony, estudio con el que mantiene un acuerdo televisivo multianual mediante Sony Pictures Television. Entre sus créditos como guionista figuran títulos como What Happens in Vegas (Algo pasa en Las Vegas), How to Be Single (Mejor… solteras), Isn't It Romantic (¿No es romántico?) y Cruella.

En paralelo al estreno de “Practical Magic 2”, que volverá a reunirla en pantalla con Nicole Kidman, también se espera que Bullock comparta un nuevo proyecto con Keanu Reeves, su coprotagonista en Speed y The Lake House. Se trata de un thriller romántico en desarrollo para Amazon MGM Studios.

Las participaciones más recientes de Bullock en cine incluyen Bullet Train (2022), “La ciudad perdida” (2022) y The Unforgivable (2021).