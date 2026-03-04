Su pareja la golpeó por filmarlo mientras armaba un "porro"

El sujeto fue detenido tras la denuncia de la mujer. Sucedió en el barrio Villa Anita, en La Banda.

Hoy 07:50

Una mujer de 50 años solicitó ayuda policial y denunció que fue atacada a golpes por su esposo mientras se encontraban en la vivienda en la que reside, ubicada en la intersección de Pellegrini y Antonino Taboada, en el barrio Villa Anita, durante la tarde-noche del lunes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el relato de la víctima, el incidente ocurrió cuando mantenía una discusión con su pareja, identificado como Víctor P. (38), con quien habría estado consumiendo bebidas alcohólicas desde horas tempranas. La mujer manifestó que el conflicto se inició luego de que ella filmara a su esposo mientras manipulaba presuntas sustancias prohibidas junto a un amigo.

Siempre según su testimonio, al advertir que estaba siendo grabado, el hombre reaccionó de manera violenta, le quitó el teléfono celular y le aplicó un golpe de puño en el rostro, a la altura del ojo.

En el lugar se solicitó asistencia médica, que trasladó a la damnificada al CIS Banda para su atención. El informe médico indicó que no presentaba lesiones de gravedad; se le suministró un antiinflamatorio y posteriormente recibió el alta.

No obstante, el examen realizado por el médico de Sanidad Policial, Dr. Héctor Fumarola, determinó siete días de curaciones.

En la causa tomó intervención el Dr. Álvaro Yagüe, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, quien dispuso la aprehensión del acusado y que la víctima radicara la correspondiente denuncia. El hombre fue alojado en la base de la Comisaría 14, previo examen médico de rigor, mientras continúan las actuaciones judiciales.