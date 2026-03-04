Cúneo Libarona se reunirá con Milei para formalizar su renuncia al Ministerio de Justicia

El ministro prevé oficializar su dimisión este miércoles en un encuentro en Olivos. En el Gobierno ya circulan posibles nombres para sucederlo.

Hoy 08:28

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tiene previsto reunirse este miércoles a las 10 con el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos para formalizar su renuncia al frente de la cartera.

Según trascendió, el funcionario considera que cumplió un ciclo en la gestión y busca regresar a la actividad privada. No es la primera vez que analiza dar un paso al costado: en noviembre pasado, en medio de la reestructuración del Gabinete, había intentado dejar el cargo, aunque finalmente continuó por pedido del mandatario y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el entorno oficial señalan que la salida se concretará una vez que el jefe de Estado acepte formalmente la dimisión.

Los nombres en danza

Aunque no existe confirmación oficial, el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques, aparece como uno de los principales candidatos a sucederlo. Sin embargo, en otros despachos del Ejecutivo relativizan esa posibilidad y sostienen que la decisión aún no está cerrada.

También circula el nombre del camarista federal Mariano Borinsky, quien este miércoles presentará un libro ante una platea en la que se prevé la presencia de funcionarios nacionales.

Otra alternativa mencionada en las últimas semanas fue la del exintendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, aunque su eventual postulación habría encontrado resistencias dentro de distintos sectores del oficialismo.

En paralelo, se menciona que como viceministro podría asumir Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y uno de los referentes jurídicos del espacio.

Durante su gestión, Cúneo Libarona destacó la implementación del sistema acusatorio en 17 provincias, el impulso al nuevo Régimen Penal Juvenil y la promoción de la ley de juicio en ausencia.

En enero, el ministro tomó un receso durante el cual viajó a Alemania para realizar un curso y luego a Israel, donde participó en actividades vinculadas a la lucha contra la discriminación. Días atrás, volvió a insistir con su decisión de dejar el cargo.