Vitamina D: cuándo tomarla y cuánta cantidad necesita el cuerpo

Aunque suele pasar desapercibida, la vitamina D cumple un rol clave en el funcionamiento integral del organismo. No solo interviene en la fortaleza ósea, sino también en la respuesta del sistema inmunitario, el rendimiento muscular y el equilibrio cerebral.

Hoy 08:35

Sin embargo, mantener niveles adecuados no siempre es sencillo: la falta de exposición solar, la edad y determinadas condiciones de salud pueden convertir su déficit en un problema silencioso con impacto directo en el bienestar general. Las fuentes naturales de vitamina D son limitadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Algunos alimentos, como el pescado graso -salmón, sardinas y caballa-, la leche y los cereales fortificados, aportan cantidades notables. El organismo también puede generarla cuando la luz solar directa convierte una sustancia presente en la piel en su forma activa.

Cantidades recomendadas

Las recomendaciones sobre la ingesta de vitamina D varían según la edad. Mayo Clinic establece que los bebés de hasta 12 meses requieren 400 unidades internacionales diarias. Las personas de uno a 70 años deben consumir 600 unidades internacionales al día, mientras que quienes superan los 70 años necesitan 800 unidades internacionales para mantener la salud ósea y otras funciones.

La indicación de suplementos de vitamina D debe evaluarse individualmente y siempre bajo asesoramiento de un profesional. Mayo Clinic sugiere considerar esta opción si no es posible cubrir la necesidad a través de la alimentación y la exposición solar segura. Los suplementos pueden ser necesarios en casos de raquitismo, osteoporosis, esclerosis múltiple y ciertas enfermedades hereditarias.

Riesgos

El consumo excesivo de vitamina D puede originar problemas graves de salud. Superar las 4.000 unidades internacionales al día representa un riesgo para niños mayores de nueve años, adultos y personas embarazadas o lactantes. La toxicidad por vitamina D casi siempre se vincula al abuso de suplementos y no ocurre al ingerir alimentos o con una exposición solar moderada. Por ello, hay que respetar las dosis recomendadas y consultar con el médico antes de incorporar suplementos.