Lola Latorre se reconoció como "cheta" y culpó a sus padres

La hija de Yanina y Diego Latorre se sinceró sobre los privilegios, y comodidades que marcan su realidad. Reveló las características que la llevan a auto percibirse bajo esa etiqueta social.

Hoy 08:40

A cinco meses de haberse graduado como abogada, Lola Latorre volvió a quedar en el centro de la escena al hablar sin filtros sobre su estilo de vida y admitir que se autopercibe como “cheta”.

La joven de 25 años, que finalizó sus estudios a comienzos de octubre de 2025, se refirió con sinceridad a su estatus social y los privilegios que vive como hija de Yanina, y Diego Latorre después de que Julieta Poggio señalara que la abogada suele “pecar de cheta”.

El episodio tuvo lugar en el ciclo de entrevistas conducido por Sebastián Manzoni, más conocido como La Tía Sebi, quien le comentó que, durante su visita al programa, la ex participante de Gran Hermano hizo referencia a su realidad socioeconómica.

Sin embargo, lejos de tomar los dichos de Julieta Poggio con resquemor, Lola apeló a su ácido humor y lanzó: “Qué hija de re mil pu…”.

De esta manera, entre risas, Manzoni quiso saber: "¿Te autopercibís cheta, amiga?". Así, ante la consulta del conductor, Latorre reconoció: "Si, si. Bastante".

Poco conforme con su primera respuesta, el anfitrión del ciclo decidió ir un paso más allá y le preguntó qué aspectos de su personalidad o estilo de vida la llevan a considerarse dentro de esa etiqueta social.

"Igual, todo es culpa de mis papás", deslizó Lola, visiblemente divertida.

Segundos después, la abogada detalló los motivos por los que se autopercibe dentro de ese grupo: “Vivo en un barrio privado. Tengo dos perros: uno es salchicha y el otro un jack russell. Se llaman Polo y Ralph, como las marcas Polo y Ralph Lauren”.

Fue entonces cuando, con una mezcla de autocrítica e ironía, Lola remató: “¡Me falta Lauren, nada más! ¡La más pelotu… de la historia soy!”, provocando la inmediata risa del conductor.

La abogada también reveló que tiene vajilla navideña especialmente destinada a las celebraciones de fin de año y que fue alumna del colegio St. Catherine’s Moorlands School.

Incluso, la hija de Yanina Latorre contó que posee una casa para veranear y donde distenderse los fines de semana cuando su agenda laboral se lo permite.

"También hay algo en cuanto a como hablo. La gente, a veces, me lo dice. Por mi tono de voz", subrayó a continuación.

Al escuchar sus palabras, el conductor ahondó aún más profundo y le preguntó sobre su forma para trasladarse: "En tu vida ¿Te tomaste más colectivos o más aviones?".

La pregunta del conductor la tomó por sorpresa y, visiblemente avergonzada, Lola se cubrió el rostro con ambas manos mientras intentaba contener la risa.

No obstante, tras tomarse unos segundos para recomponerse, admitió: “Más aviones”.

Lola Latorre habló sobre su “problema de millonaria”: “Es muy duro”

No es la primera vez que la hija de Yanina Latorre genera repercusión por alusiones a su exclusivo estilo de vida.

De hecho, a fines de 2025, Lola llamó a “Problemas de millonarios”, el segmento del ciclo que conduce Sebastián Wainraich, donde los oyentes comparten comparten sus “inconvenientes” de lujo.

Fue entonces que Latorre planteó: "Son impresionantes las historias, me conmueven mucho. Y hoy vengo con mi caso... últimamente estoy como media perdida, porque no sé qué hacer con el temita que no encuentro mi perfume", generando sorpresa tanto en el conductor como sus compañeros de ciclo, Julieta Pink y Pablo Fábregas.