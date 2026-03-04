Se celebra el Día del Hermano y te dejamos algunas frases para enviar por WhatsApp

En esta fecha familiar tan importante, muchos quieren mandar un mensaje para sus seres más queridos.

Cada 4 de marzo se celebra el Día del Hermano en la Argentina. Se trata de una efeméride que tiene como objetivo remarcar lo central que es actuar con solidaridad y ayudar al prójimo. Esto va más allá de la relación de sangre, porque la idea es encontrar en el otro un par, al que se lo pueda ayudar como a un hermano. Esta festividad también buscar celebrar la hermandad espiritual, es decir, a aquellas personas que comparten una misma religión. Así se da un espacio para sentirse acompañados dentro de una comunidad que comparte las mismas creencias.

En este día muchos buscan saludar a sus hermanos y “hermanos del alma” para recordarles su importancia en la vida, todo el amor y agradecimiento que se les tiene, y para mostrarles cariño. A continuación, algunos mensajes posibles para enviarles y hacerles llegar un gesto especial.

* Si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. ¡Te quiero!





* En este Día del Hermano, quiero recordarte cuánto te valoro y aprecio.





* A pesar de la distancia, el cariño que siento por vos sigue intacto.





* Las peleas del pasado se desvanecen frente a la enorme gratitud que tengo por tenerte como hermano.





* Lamento no habernos visto más seguido, espero que este día nos acerque un poco más.





* Extraño las charlas y risas compartidas, que este día nos recuerde lo importante que sos para mí.





* No hay día que no piense en lo afortunado que soy por tener un hermano como vos.





* Espero que este Día del Hermano nos permita reconectar y dejar atrás los malentendidos.





* A veces, la distancia nos aleja, pero el amor fraternal siempre nos une.





* Aunque no siempre lo exprese, el afecto hacia vos es profundo y sincero.





* Lamento cualquier malentendido pasado, hoy celebro la suerte de tener un hermano como vos.