Angelina Jolie confesó la decisión que tomó tras más de una década en pareja

La revelación de la estrella generó impacto en el ambiente del espectáculo y despertó múltiples interpretaciones sobre su presente, tras una de las separaciones más comentadas del cine.

La actriz Angelina Jolie confirmó que no ha mantenido ninguna relación sentimental desde su separación de Brad Pitt, según publicó en exclusiva la revista People. La información, respaldada por su entorno cercano, despeja una de las incógnitas más recurrentes en torno a su vida personal tras el fin de una de las parejas más mediáticas de Hollywood.

Desde el divorcio formalizado en 2016, Jolie ha priorizado la crianza de sus seis hijos y sus compromisos profesionales, dejando en segundo plano cualquier posibilidad de iniciar un nuevo vínculo amoroso. Aunque el matrimonio legal con Pitt duró dos años, la relación se extendió durante aproximadamente 12 años, entre 2005 y 2016.

Fuentes citadas por People señalan que la actriz considera fundamental preservar la estabilidad emocional y el bienestar de sus hijos, motivo por el cual decidió mantener su vida privada alejada del escrutinio público y de eventuales relaciones sentimentales.

En paralelo, Jolie ha continuado desarrollando su carrera en la actuación, dirección y producción cinematográfica, además de profundizar su labor humanitaria. Su entorno destaca especialmente su rol como ex embajadora de buena voluntad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, y su participación activa en causas vinculadas a los derechos de refugiados e infancia.

El acuerdo de divorcio con Pitt implicó un proceso legal prolongado y de alta exposición mediática, particularmente en lo referido a la custodia de los hijos. Finalmente, Jolie obtuvo la custodia principal, lo que implicó una reorganización integral de la dinámica familiar. Según trascendió en informes judiciales, la actriz procuró que sus hijos mantuvieran una relación saludable con su padre, bajo pautas orientadas a resguardar su intimidad.

Durante estos años, la vida cotidiana de la familia se caracterizó por la discreción y la protección frente a la prensa. Jolie implementó rutinas destinadas a garantizar un entorno lo más estable posible para sus hijos, pese a la constante atención mediática.

En el plano profesional, la actriz protagonizó y produjo proyectos de amplia repercusión. Entre ellos se destaca Maleficent: Mistress of Evil, secuela que superó los USD 490 millones de recaudación mundial. Además, recibió diversos reconocimientos por su labor humanitaria de parte de organismos internacionales.

La cobertura mediática sobre Jolie y Pitt no cesó desde la separación. Portales y revistas especializadas han especulado en reiteradas oportunidades sobre posibles romances. Sin embargo, la actriz ha desmentido sistemáticamente cualquier versión sobre nuevas parejas o relaciones formales.

Analistas de cultura pop sostienen que su postura reservada consolidó una imagen de independencia y autocontrol, en contraste con la exposición habitual de otras figuras públicas. Este enfoque también contribuyó a reducir el impacto de versiones sensacionalistas en torno a su vida privada.

Hasta el momento, y de acuerdo con la información publicada por People, no existen datos públicos ni confirmaciones de que Jolie haya iniciado una nueva relación estable. La actriz mantiene como prioridades su familia, su compromiso social y sus proyectos profesionales, preservando su intimidad frente a la exposición mediática.